Бывший тренер «Локомотива» Николич: матчи с ЦСКА — лучшее воспоминание

Бывший главный тренер «Локомотива», а ныне наставник «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич заявил, что лучшее воспоминание о России у него связано с матчами с ПФК ЦСКА.

«Лучшие воспоминания о матчах с ЦСКА — шесть игр, шесть побед. Большая радость их обыгрывать», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов с 2023 года. Ранее сербский специалист работал с московским «Локомотивом», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги и обладателями Кубка страны в сезоне-2020/2021. Покинул московский клуб 44-летний Николич, сменивший в роли главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина, 5 октября 2021 года.