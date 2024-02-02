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Экс-тренер «Локо» Николич рассказал, с кем из русских специалистов поддерживает связь

Экс-тренер «Локо» Николич рассказал, с кем из русских специалистов поддерживает связь
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Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич, ранее возглавлявший московский «Локомотив», рассказал, с кем из русских специалистов поддерживает связь до сих пор.

«Общаюсь с Лоськовым, Евсеевым, Филатовым, Кикнадзе. Со многими футболистами общаюсь. В Белграде есть небольшая группа русских людей, когда они приехали туда, я им немного помогал», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов с 2023 года. Ранее сербский специалист работал с московским «Локомотивом», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги и обладателями Кубка страны в сезоне-2020/2021.

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