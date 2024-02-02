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Отар Кушанашвили назвал фаворитов РПЛ и Кубка России в нынешнем сезоне

Отар Кушанашвили назвал фаворитов РПЛ и Кубка России в нынешнем сезоне
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Известный российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили назвал фаворитов РПЛ и Кубка России в нынешнем сезоне.

«Чемпион РПЛ в этом сезоне? «Краснодар»! Вне всякого сомнения. «Краснодар» и только «Краснодар». Всё! Нет никаких разночтений здесь. «Краснодар» будет чемпионом страны. Кто выиграет кубок? ЦСКА, помяните моё слово», — сказал Кушанашвили в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона выиграл «Краснодар», опередивший идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». В следующем матче внутреннего первенства «быки» сыграют с «Рубином», а сине-бело-голубые — со «Спартаком». ПФК ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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