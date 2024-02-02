Николич: буду рад, если у Ивича получится выиграть трофей с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Локомотива», а ныне наставник «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич признался, что хотел бы видеть «Краснодар» под руководством Владимира Ивича чемпионом Российской Премьер-Лиги.

С Ивичем виделись не раз. Он хороший мой друг. Очень рад за него. Перед поездкой в Россию он звонил и спрашивал меня, что и как у вас в стране.

У «Краснодара» нет трофеев в клубной истории. Я буду рад, если у него получится. Не будет легко. Вторая часть в России сложнее. Тем более что все в таблице близко находятся», — передает слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов с 2023 года. Ранее сербский специалист работал с московским «Локомотивом», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги и обладателями Кубка страны в сезоне-2020/2021.