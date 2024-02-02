Николич: не так много проработал в Китае, чтобы давать Слуцкому советы. Но желаю ему удачи

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич пожелал удачи российскому тренеру Леониду Слуцкому, который недавно возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Я не так много проработал в Китае, чтобы давать советы Слуцкому. Мне кажется, что уровень на Ближнем Востоке чуть выше, чем в китайской лиге. Желаю ему удачи и успехов», — передает слова Марко Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Напомним, Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов с 2023 года. Ранее сербский специалист работал с московским «Локомотивом», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги и обладателями Кубка страны в сезоне-2020/2021.