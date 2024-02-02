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Николич: не так много проработал в Китае, чтобы давать Слуцкому советы. Но желаю ему удачи

Николич: не так много проработал в Китае, чтобы давать Слуцкому советы. Но желаю ему удачи
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Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич пожелал удачи российскому тренеру Леониду Слуцкому, который недавно возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Я не так много проработал в Китае, чтобы давать советы Слуцкому. Мне кажется, что уровень на Ближнем Востоке чуть выше, чем в китайской лиге. Желаю ему удачи и успехов», — передает слова Марко Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Напомним, Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов с 2023 года. Ранее сербский специалист работал с московским «Локомотивом», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги и обладателями Кубка страны в сезоне-2020/2021.

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