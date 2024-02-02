«Пари Нижний Новгород» объявил о расторжении контракта с Вячеславом Кротовым

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Вячеславом Кротовым. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо, Вячеслав! ФК «Пари НН» благодарит Вячеслава Кротова за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба нижегородцев.

Стоит напомнить, что Кротов провёл за «Пари Нижний Новгород» 30 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. В первой части сезона-2023/2024 футболист на правах аренды выступал за владикавказскую «Аланию», в составе которой провёл 11 матчей в Первой лиге и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он также выступал за «Уфу», «Волгарь» и дубль московского «Спартака».