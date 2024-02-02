Кушанашвили: Тикнизяну из Питера прилетело: «Мечтай, чтоб два триллиона лари заплатили!»

Известный российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили высказался о сорвавшемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Обе стороны разыграли карту. Тикнизян процитировал сериал «Умерь свой энтузиазм» и с юморцой: «Я не очень просил». А оттуда, из Питера, прилетело: «Мечтай, ######, чтобы тебе два триллиона лари заплатили, мечтай!» И для Медведева, который полюбил быть подростком в каждом кадре, это оскорбление. А Тикнизян отсюда послал туда: «Я не очень и напрашивался», — сказал Кушанашвили в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян не стал переходить в «Зенит» из-за отказа петербургского клуба удовлетворять финансовые запросы футболиста, который просил зарплату около € 2 млн в год.