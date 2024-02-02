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Ватару Эндо — об уходе Клоппа: я удивился, но должен уважать его решение

Ватару Эндо — об уходе Клоппа: я удивился, но должен уважать его решение
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Японии Ватару Эндо прокомментировал решение главного тренера «красных» Юргена Клоппа покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона.

«Конечно, эта новость удивила меня. Но у меня нет другого выбора, кроме как уважать принятое им решение. Кроме того, некоторые парни работали с Клоппом дольше, чем я, и они, вероятно, были в настоящем шоке. В любом случае наша цель как команды — выиграть трофеи в этом сезоне. Клопп уходит не сейчас. Когда я вернусь (Эндо играет за сборную на Кубке Азии. — Прим. «Чемпионата»), он будет в клубе. Так что наши цели остаются неизменными, обо всём остальном будем думать позже», — приводит слова Эндо Liverpool Echo.

Напомним, на прошлой неделе Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

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