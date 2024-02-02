«Бавария» рассматривала вариант с арендой Мудрика, но в итоге выбрала Сарагосу

Мюнхенская «Бавария» рассматривала вариант с арендой вингера «Челси» Михаила Мудрика, но решила досрочно забрать из «Гранады» Брайана Сарагосу. Об этом сообщает известный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, мюнхенцы искали замену травмированному Кингсли Коману, когда обратили внимание на Мудрика. В итоге руководство мюнхенского клуба договорилось с «Гранадой» о том, что зимой в Мюнхен поедет Брайан Сарагоса, о приобретении которого «Бавария» объявила ещё в декабре. Напомним, испанец должен был присоединиться к команде Томаса Тухеля только следующим летом.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «синих» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.