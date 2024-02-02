Кейн — о «Золотом мяче»: в прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своём отношении к «Золотому мячу» и прочим индивидуальным наградам в футболе.

«В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на «Золотой мяч» и другие награды. Всё зависит от того, чего вы добиваетесь с командой. И вы как футболист должны помочь команде достичь поставленных целей. Для «Баварии» это Бундеслига и Лига чемпионов. Для сборной Англии — чемпионат Европы по футболу. Только выиграв эти турниры, можно рассчитывать на индивидуальные награды. Вы меня знаете, я не большой поклонник таких разговоров. Я просто стараюсь помогать своей команде идти вперёд. Сейчас это «Бавария», летом будет сборная Англии», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне 30-летний Кейн провёл 19 матчей в рамках Бундеслиги, забил 23 мяча и сделал пять результативных передач.