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Бояринцев: Угальде — тёмная лошадка, ни Соболев, ни Промес в конкуренции ему не уступят

Бояринцев: Угальде — тёмная лошадка, ни Соболев, ни Промес в конкуренции ему не уступят
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил переход Манфреда Угальде в стан красно-белых. Ранее нападающий выступал за нидерландский «Твенте».

«Угальде – молодой футболист. Сложно сказать, составит ли он конкуренцию. Хоть и играл в чемпионате Голландии, что-то там забивал, но это специфический чемпионат. Для меня он тёмная лошадка. Ни Соболев, ни Промес в конкуренции ему не уступят. Но это выбор Абаскаля или нового селекционного отдела. Усиление для тренера нужно всегда. Почему бы не усилить атаку, хотя потенциал на этой позиции в команде очень неплохой.

Можно было бы найти усиление в центр поля или в оборону. Атака у «Спартака» хорошая. Но человек же не просто так появляется в команде. Значит, Угальде нужен», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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