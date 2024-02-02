Лапорта — о замене Хави: это работа Деку, я не разговаривал ни с одним тренером

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не проводил собеседование ни с одним кандидатом на пост главного тренера «сине-гранатовых», который освободится в конце сезона в связи с уходом Хави.

«Я не разговаривал ни с одним тренером. Это работа Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»). Варианты ограничены, но все вопросы — к нашему спортдиректору», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

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Напомним, 27 января Хави после поражения от «Вильярреала» (3:5) объявил, что покинет команду в конце сезона. 44-летний специалист возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под руководством испанца клуб выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023). После 22 туров «Барселона» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (57 очков).