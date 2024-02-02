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Источник: «Зенит» подписал новый контракт с Кассьеррой, сумма отступных — € 30 млн

Источник: «Зенит» подписал новый контракт с Кассьеррой, сумма отступных — € 30 млн
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Петербургский «Зенит» заключил новый долгосрочный контракт с колумбийским нападающим Матео Кассьеррой. Сумма отступных, прописанная в новом соглашении сторон, составляет € 30 млн, информирует Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые получили по Кассьерре несколько предложений. Интерес к игроку исходил из испанской «Севильи» и саудовского «Аль-Шабаба».

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. «Зенит» к зимнему перерыву расположился на втором месте в РПЛ.

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