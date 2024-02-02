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Андрей Фёдоров: сборная Узбекистана может претендовать на победу в Кубке Азии

Андрей Фёдоров: сборная Узбекистана может претендовать на победу в Кубке Азии
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Бывший футболист «Рубина» Андрей Фёдоров оценил перспективы сборной Узбекистана на Кубке Азии. Напомним, узбекистанская команда вышла в четвертьфинал континентального первенства, где сыграет с Катаром.

«Сборная Узбекистана точно достойна участвовать в четвертьфинале Кубка Азии. Мне очень нравится, что главный тренер собрал команду из сильнейших футболистов страны — неважно, какой возраст. Считаю, что четвертьфинала даже мало для такой команды. Если все будут здоровы, то в полуфинал точно могут выйти. Шансы против сборной Катара очень хорошие. Тренер решит, кто будет играть, но по составу Узбекистан способен обыграть эту команду.

Сейчас идёт стадия матчей на выбывание. Одну игру выстрелить может каждая команда. Даже с учётом наличия на турнире таких команд, как Япония или Южная Корея, почему бы Узбекистану не претендовать на победу? Зависит от подготовки», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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