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«Реал Сосьедад» поздравил Валерия Карпина с днём рождения

«Реал Сосьедад» поздравил Валерия Карпина с днём рождения
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Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» поздравил с днём рождения своего бывшего футболиста Валерия Карпина. Сегодня, 2 февраля, Карпину исполняется 55 лет.

«Реал Сосьедад» опубликовал в клубных соцсетях видеонарезку игры Карпина и обратился к российскому тренеру на баскском языке: «Zorionak, Karpin», что в переводе означает «С днём рождения, Карпин».

Напомним, Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в периоды с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. Всего он провёл в составе команды 180 матчей и забил 36 голов. Также Карпин выступал за испанские «Валенсию» и «Сельту», а в России большую часть своей карьеры Валерий отыграл за московский «Спартак». Красно-белые также поздравили своего бывшего игрока и тренера с днём рождения.

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