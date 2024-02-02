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Жена Карпина: желаю, чтобы этот юбилей был последним без семьи рядом!

Жена Карпина: желаю, чтобы этот юбилей был последним без семьи рядом!
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Дарья Карпина, которая является женой главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, поздравила мужа с днём рождения в социальных сетях. Она пожелала ему, чтобы этот юбилей был последним, когда семьи нет рядом. Сегодня, 2 февраля 2024 года, Валерию Карпину исполняется 55 лет. Ранее стало известно, что супруга и дети тренера сборной России переехали на постоянное место жительства в Эстонию.

«С днём рождения, мой любимый родной человек! ❤️ Я желаю тебе, чтобы этот юбилей был последним без нас рядом!» — написала Дарья Карпина в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с мужем.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России, которая отстранена от международных турниров, и «Ростов», выступающий в РПЛ.

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