Юрген Клопп сообщил, что Дарвин Нуньес получил травму в матче с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий его команды Дарвин Нуньес получил травму ноги в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1). Участие уругвайского форварда в матче с «Арсеналом», который состоится 4 февраля, находится под вопросом.

«Я не знаю, доступен ли он вообще. За 20 минут до конца игры с «Челси» кто-то наступил ему на ногу. Дарвину было очень больно. Он снял бутсу только после игры, до этого просто не мог. Нуньес покидал стадион в защитном ботинке. Перелома нет, рентген чистый, но нога опухла. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клоппа Arsenal Buzz в социальной сети X (бывший Twitter).

Дарвин Нуньес играет за «Ливерпуль» с 2022 года. К мерсисайдцам уругвайский нападающий присоединился из португальской «Бенфики». В нынешнем сезоне Дарвин провёл 21 матч в рамках АПЛ, забил семь голов и сделал семь результативных передач.