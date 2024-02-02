Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ленини заявил, что полузащитник «Краснодара» может стать одноклубником Иньесты

Агент Ленини заявил, что полузащитник «Краснодара» может стать одноклубником Иньесты
Комментарии

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы Кевина Ленини из «Краснодара», рассказал, что его клиент может стать одноклубником Андреса Иньесты, присоединившись к команде «Эмирейтс» из ОАЭ.

«Я получил предложение от клуба из ОАЭ об аренде на пять месяцев с возможностью выкупа. Мы ждём одобрения от «Краснодара». Сам Ленини хочет поехать туда. Это клуб «Эмирейтс», где играет Иньеста», — сказал Пьер Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини попал в сферу интересов клуба из ОАЭ. Сам футболист якобы не хочет оставаться в «Краснодаре», и сторона игрока активно ищет варианты для продолжения карьеры.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android