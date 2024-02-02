Роналдо — в стартовом составе «Ростова» на первый матч Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 1-го тура Зимнего кубка РПЛ «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Шабаб Аль-Ахли»: Фадак Аль-Хашми, Ренан, Планич, Аль-Хаммади, Сулайман, Ганиев, Картабия, Сантос, Каскардо, Диас, Масиэл.

ФК «Ростов»: Медведев, Мелёхин, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Уткин, Щетинин, Азнауров, Роналдо, Комличенко.

Встречу «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов» обслужит российская бригада арбитров. В роли главного судьи выступит Сергей Чебан.

Помимо «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростова», участие в Зимнем кубке РПЛ принимают московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат».