Кейн — о рекордах результативности в «Баварии»: это значит, что я всё делаю правильно

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, как относится к сравнениям с бывшими игроками мюнхенского клуба Робертом Левандовским и Гердом Мюллером.

«Сравнения с такими футболистами — это здорово, особенно если учитывать тот факт, что я провожу дебютный сезон в «Баварии». Это значит, что я всё делаю правильно. Конечно, странно после английской Премьер-лиги оказаться здесь, в Германии. Я даже не знаю языка! К счастью, многие здесь говорят по-английски», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

К «Баварии» воспитанник академии «Тоттенхэма» присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне 30-летний Кейн провёл 19 матчей в рамках Бундеслиги, забил 23 мяча и сделал пять результативных передач.