Кафанов: Карпина никогда не видел унывающим, он не показывает, что расстроен

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поздравил с днём рождения своего коллегу Валерия Карпина, который возглавляет национальную команду и ростовский клуб. Кафанов пожелал Карпину здоровья, позитива и энергии, а также признался, что никогда не видел Валерия в плохом настроении.

«Я бы хотел Валерию Георгиевичу пожелать три вещи: первое — здоровья, что необходимо для работы, второе — того позитива, который его не покидает никогда, и третье — той самой неуёмной энергии, которая позволяет воодушевлять и заставляет всех игроков ежедневно расти и развиваться в своём футбольном мастерстве.

Его самое главное качество в том, что я никогда не видел его унывающим. Это редкое качество. Карпин не показывает, что он расстроен», — приводит слова Виталия Кафанова Metaratings.

Ранее Карпина поздравили пресс-службы «Ростова», сборной России, московского «Спартака» и даже испанского «Реала Сосьедад», за который Карпин выступал в бытность футболистом.