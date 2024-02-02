«Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов»: Комличенко отличился на 18-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). «Ростов» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте отличился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Ему ассистировал Даниил Уткин.

Кроме «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростова», участие в Зимнем кубке РПЛ принимают московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Турнир проходит со 2 по 14 февраля.

Ранее, 23 января, «Ростов» в контрольном матче уступил московской «Родине» со счётом 1:2. У «Ростова» отличился Евгений Чернов.