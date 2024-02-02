«Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» Хайфа

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой перешёл в «Маккаби» Хайфа на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и подразумевает право выкупа прав на футболиста.

«Желаем Даниилу хорошо провести вторую половину сезона в новом клубе и обойтись без травм», — написано в заявлении «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.

26-летний Даниил Лесовой в текущем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.