Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» Хайфа

«Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» Хайфа
Комментарии

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой перешёл в «Маккаби» Хайфа на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и подразумевает право выкупа прав на футболиста.

«Желаем Даниилу хорошо провести вторую половину сезона в новом клубе и обойтись без травм», — написано в заявлении «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.

26-летний Даниил Лесовой в текущем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.

Материалы по теме
В «Локо» приехал защитник из Лиги 1! А звезду Самары ждут в Италии. LIVE трансферов РПЛ
Live
В «Локо» приехал защитник из Лиги 1! А звезду Самары ждут в Италии. LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android