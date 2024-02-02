«Сочи» и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и грозненский «Ахмат». Команды играли в Турции. Итоговый результат — 0:0.
На 34-й минуте пенальти не реализовал венесуэльский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа. Таким образом, встреча завершилась без забитых мячей.
«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после 18 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке. Команда заработала 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.
В первом туре после возобновления чемпионата России «Ахмат» дома встретится с «Уралом» 2 марта, а «Сочи» сыграет на выезде с «Балтикой» 3 марта.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
02 февраля 2024, пятница. 16:30 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Комментарии
- 2 февраля 2024
-
19:47
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
18:58
-
18:48
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
18:02
-
17:56
-
17:47
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:18
Партнерский контент