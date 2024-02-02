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«Сочи» и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче

«Сочи» и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и грозненский «Ахмат». Команды играли в Турции. Итоговый результат — 0:0.

На 34-й минуте пенальти не реализовал венесуэльский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа. Таким образом, встреча завершилась без забитых мячей.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после 18 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке. Команда заработала 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

В первом туре после возобновления чемпионата России «Ахмат» дома встретится с «Уралом» 2 марта, а «Сочи» сыграет на выезде с «Балтикой» 3 марта.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
02 февраля 2024, пятница. 16:30 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
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