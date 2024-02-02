Глушаков — журналисту: ты где ветерана нашёл? Я еще молодой и перспективный!

Российский полузащитник Денис Глушаков признался, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Также футболист пошутил в ответ на вопрос журналиста, в котором его назвали «ветераном». Глушаков назвал себя молодым и перспективным, а также подчеркнул, что ему приятно быть в такой команде, как «Ростов».

«На какой стадии находится история с переходом в «Ростов»? Про историю ничего говорить не хочу. Состояние физическое хорошее. Вся команда под нагрузками, видно, что команде тяжело. Но это сборы. Никакого особо разговора [с Карпиным] не было. Как со всеми футболистами, так и со мной.

Приход ветерана в молодую команду — это редкость? Ты где ветерана нашел (смеётся)? Я ещё молодой и перспективный. Приятно быть в команде. Это «Ростов», донская земля моя родная. Пока ещё силы есть, ещё подвигаюсь», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Глушаков проходит зимние сборы в расположении «Ростова», однако контракт с клубом он ещё не подписал. При этом несколькими днями ранее стало известно об уходе Дениса из костромского «Спартака».