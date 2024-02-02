«Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов»: Сако удалён на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). «Ростов» выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 60-й минуте был удалён защитник «Ростова» Умар Сако. Ивуариец пошёл в подкат в центре поля, и мяч попал ему в руку.
На 18-й минуте отличился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Ему ассистировал Даниил Уткин. На 27-й минуте счёт сравнял полузащитник «Шабаб Аль-Ахли» Сезар Юри. На 54-й минуте забитым мячом отметился нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 58-й минуте третий мяч «Ростова» забил полузащитник Иван Комаров.
Кроме «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростова», участие в Зимнем кубке РПЛ принимают московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Турнир проходит со 2 по 14 февраля.
- 2 февраля 2024
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