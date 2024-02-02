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Франко Камоцци: Ивич научил «Краснодар» бороться до конца

Франко Камоцци: Ивич научил «Краснодар» бороться до конца
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич проделывает хорошую работу с «Краснодаром», без сомнений. Вся команда сплотилась вокруг него. Он научил «Краснодар» бороться до конца. Они реальные претенденты на титул», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Отрыв от санкт-петербургского «Зенита», который располагается на второй строчке, составляет два очка. В 19-м туре чемпионата России «Краснодар» встретится с казанским «Рубином» 2 марта.

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