Франко Камоцци: Ивич научил «Краснодар» бороться до конца

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич проделывает хорошую работу с «Краснодаром», без сомнений. Вся команда сплотилась вокруг него. Он научил «Краснодар» бороться до конца. Они реальные претенденты на титул», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Отрыв от санкт-петербургского «Зенита», который располагается на второй строчке, составляет два очка. В 19-м туре чемпионата России «Краснодар» встретится с казанским «Рубином» 2 марта.