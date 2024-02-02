«Крылья Советов» уверенно победили «Аланию» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе Спортивного центра отеля «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:1.
На 15-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович. Через 15 минут нападающий Никита Салтыков увеличил преимущество самарцев. На 55-й минуте нападающий Владимир Писарский довёл счёт до крупного — 3:0. Через три минуты полузащитник Алан Чочиев отыграл один мяч «Алании». Ему ассистировал Батраз Гурциев.
«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. «Алания» находится на шестой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 32 очка за 20 игр.
- 2 февраля 2024
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