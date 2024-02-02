Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» уверенно победили «Аланию» в контрольном матче

«Крылья Советов» уверенно победили «Аланию» в контрольном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе Спортивного центра отеля «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:1.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович. Через 15 минут нападающий Никита Салтыков увеличил преимущество самарцев. На 55-й минуте нападающий Владимир Писарский довёл счёт до крупного — 3:0. Через три минуты полузащитник Алан Чочиев отыграл один мяч «Алании». Ему ассистировал Батраз Гурциев.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. «Алания» находится на шестой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 32 очка за 20 игр.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
02 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
3 : 1
Алания
Владикавказ, Россия
1:0 Рахманович – 19'     2:0 Салтыков – 34'     3:0 Писарский – 56'     3:1 Чочиев – 58'    
Удаления: Костанца – 3' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android