«Ростов» уверенно обыграл «Шабаб Аль-Ахли» в первом матче Зимнего кубка РПЛ

Завершился матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1.

На 18-й минуте отличился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Ему ассистировал Даниил Уткин. На 27-й минуте счёт сравнял полузащитник «Шабаб Аль-Ахли» Юри Сезар. На 54-й минуте забитым мячом отметился нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 58-й минуте третий мяч «Ростова» забил полузащитник Иван Комаров. «Ростов» доигрывал встречу в меньшинстве: на 60-й минуте был удалён защитник Умар Сако.

Кроме «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростова», участие в Зимнем кубке РПЛ принимают московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Турнир проходит со 2 по 14 февраля.