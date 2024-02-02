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Глушаков: самое главное, что Карпину не галстук на день рождения подарили

Глушаков: самое главное, что Карпину не галстук на день рождения подарили
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Российский футболист Денис Глушаков, который находится на сборах с «Ростовом», рассказал, как в команде поздравили главного тренера Валерия Карпина с днём рождения. Сегодня, 2 февраля, Валерию Карпину исполнилось 55 лет.

«Утром Карпина поздравили с днём рождения. Самое главное, что не галстук ему на день рождения подарили. Наверное, довольный будет. Настроение чуть получше!» — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня состоялся матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1. В составе ростовчан отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров. «Ростов» доигрывал встречу в меньшинстве: на 60-й минуте был удалён защитник Умар Сако.

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