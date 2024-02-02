Игрок «Крыльев» Якуба: задачу на весну нам пока не ставили, но все ребята — максималисты

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба прокомментировал слова главного тренера самарского клуба Игорья Осинькина, ранее заявившего, что в нынешнем сезоне его команда хочет достичь серьёзных результатов.

«Нам задач на весну пока не ставили. Но, конечно, все ребята у нас максималисты. Будем стараться выжать из себя максимум. Чемпионат непредсказуем. Мы сделаем всё, что будет зависеть от нас, чтобы занять в таблице место как можно выше. Если получится стать третьими – это будет шикарно для «Крыльев Советов».

В чём преимущество нашей команды перед конкурентами? Наша подготовка, выстроенность игры и подбор футболистов», — приводит слова Якубы Eurofootball.ru.

Напомним, после завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место.

В нынешнем сезоне Якуба принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.