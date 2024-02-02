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Роман Орещук: задача «Динамо» на сезон — быть в пятёрке, они её перевыполняют

Роман Орещук: задача «Динамо» на сезон — быть в пятёрке, они её перевыполняют
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о турнирных задачах бело-голубых на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Поборется ли нынешний состав «Динамо» за тройку? Конечно. Насколько я помню, задача у «Динамо» — быть в пятёрке. Это поставленная руководством клуба задача. Они её перевыполняют, поэтому у каждого свои задачи», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место, уступая санкт-петербургскому «Зениту», который с 36 очками располагается на второй строчке, и лидирующему «Краснодару», имеющему в своём активе 38 очков.

В первом матче РПЛ после завершения зимней паузы «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Эта встреча состоится 3 марта в 16:30 мск.

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