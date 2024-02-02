Тренер «Динамо» Личка: мы хотим выиграть чемпионство, но «Зенит» играет свою лигу

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона-2023/2024. «Динамо» занимает третье место.

«В первой половине сезона мы идём с серией в 12 матчей без поражений? Это хорошо и неплохо, но мы на третьем месте. Мы хотим выиграть чемпионство. Понятно, что есть один очень сильный соперник «Зенит», который, можно сказать, играет свою лигу. Моё желание, чтобы мы могли хорошо и жёстко соревноваться с «Краснодаром», ЦСКА и «Спартаком».

Думаю, это то, что мы неплохо показали в первом круге. Сейчас у нас чуть больше времени на подготовку, и мы попробуем догнать те команды, что идут впереди. У нас сразу же в первом туре дерби с «Локомотивом», у нас 32 очка, у них – 31. Дальше за нами располагаются ЦСКА, «Спартак». Поэтому важно быть сконцентрированным в каждом матче и побеждать. Важна любая игра.

Хочется, чтобы моя команда и дальше показывала то, что было в последние два месяца. Мы показывали не только хорошую игру, но и ментальное состояние, то, что мы были сильнее, увереннее. Правильно реагировали на сложные ситуации на поле. В начале сезона мы могли сделать ошибку и начать бояться. Так было, например, в матче с «Крыльями Советов» в Самаре или с «Сочи», где после того, как соперник сократил счёт, мы начали нервничать. Хочется, чтобы мы продолжали показывать то, что было в последние два месяца», — сказал Личка в видео на YouTube-канале «Динамо».