«Зенит» объявил о продлении контракта с Матео Кассьеррой

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Отмечается, что обновлённое соглашение с колумбийским форвардом действует до конца сезона-2026/2027.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Матео Кассьерру с продлением контракта и желает покорения новых бомбардирских вершин!» — написано в заявлении клуба.

26-летний Матео Кассьерра присоединился к «Зениту» 30 июня 2022 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провёл 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с петербуржцами он завоевал титул чемпионов России и два Суперкубка России.

В текущем сезоне чемпионата России Кассьерра провёл 16 матчей, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей.