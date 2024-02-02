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Ильзат Ахметов рассказал о сорванном переходе в «Зенит» в 2018-м году

Ильзат Ахметов рассказал о сорванном переходе в «Зенит» в 2018-м году
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, по какой причине он не присоединился к санкт-петербургской команде, когда в 2018-м году проходил в ней просмотр.

«Почему я не остался в «Зените»? Мог остаться, предлагали различные условия, но пришло предложение (видимо, Ильзат подразумевает ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») и мы с семьёй и агентом решили двигаться дальше. Приняли такое решение, что я не остался в «Зените». Всевышний предопределил, что должен быть здесь, и я оказался в команде. Ни о чём не жалею», — сказал Ахметов в видео на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. Затем до января 2024 года 26-летний футболист играл в составе «Краснодара». 9 января нынешнего года «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара». Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.

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