«Не самые приятные ощущения». Ильзат Ахметов — о матчах с «Зенитом» до перехода в клуб

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о своих воспоминаниях от матчей с сине-бело-голубыми до того, как он перешёл в стан санкт-петербургской команды.

«Какие у меня воспоминания от матчей с «Зенитом»? Не самые приятные ощущения, потому что именно в матче с «Зенитом» получил самую серьёзную травму, после которой долго не мог прийти в себя. Была красная карточка, удачные и не очень игры. В целом не всегда приятно играть с «Зенитом».

Лучше к нему присоединиться? Да (смеётся)»,— сказал Ахметов в видео на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, с 2018 по 2022 год Ахметов выступал за ЦСКА. Затем до января 2024 года 26-летний футболист играл в составе «Краснодара». 9 января нынешнего года «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара». Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.