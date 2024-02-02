Хави: каждую неделю «Реал» оказывает давление на арбитров, это видит даже слепой

Главный тренер «Барселоны» Хави поддержал слова президента каталонского клуба Жоана Лапорты, который ранее заявил, что мадридский «Реал» постоянно оказывает давление на испанских арбитров.

«Я уже говорил, что мне не нравится, когда судей ставят в подобные условия, но они продолжают делать это каждую неделю. Судьи подают условные сигналы. Я на сто процентов разделяю слова президента. Это реальность, и мы не можем обманывать барселонцев.

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Я не президент федерации и не президент лиги, но я удивлён варварством, которое происходит. Это проблема, потому что это полностью меняет соревнование. Каждую неделю «Реал» настраивает арбитров на полное фальсифицирование Ла Лиги. Это правда. Даже слепой это видит. Как сказал Симеоне: «Мы не дураки и всё видим». СМИ должны писать об этом», — приводит слова Хави Sport.es.