«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» в $ 20 млн за Пабло Солари

Аргентинский «Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по переходу нападающего Пабло Солари. От этом сообщил Sudanalytics в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что «Краснодар» предложил за переход футболиста $ 20 млн.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Краснодар» готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса. Эти же посредники организовывали приезд в Буэнос-Айрес переводчика «Краснодара» Петра Толстикова. Отмечалось, что отступные за игрока составляют € 25 млн.

В прошедшем сезоне 22-летний Пабло Солари принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до зимы 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.