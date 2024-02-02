Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ДР Конго — Гвинея. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» в $ 20 млн за Пабло Солари

«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» в $ 20 млн за Пабло Солари
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский «Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по переходу нападающего Пабло Солари. От этом сообщил Sudanalytics в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что «Краснодар» предложил за переход футболиста $ 20 млн.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Краснодар» готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса. Эти же посредники организовывали приезд в Буэнос-Айрес переводчика «Краснодара» Петра Толстикова. Отмечалось, что отступные за игрока составляют € 25 млн.

В прошедшем сезоне 22-летний Пабло Солари принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до зимы 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Краснодар» предложил € 15 млн за вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android