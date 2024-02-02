«Надеюсь, болельщики рады так же, как и я». Кассьерра — о продлении контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями от продления контракта с санкт-петербургским клубом до конца сезона-2026/2027.

«Я очень рад! С первого дня чувствовал себя здесь как дома. Во всех интервью повторяю одни и те же слова о том, что я счастлив в Петербурге, и моя семья тут счастлива. Я подписал новый контракт, и теперь самое важное — как следует подготовиться к возобновлению сезона и к матчу со «Спартаком», который обещает быть очень непростым.

Что скажу болельщикам команды в такой важный день? Надеюсь, они рады так же, как и я сейчас! Самое важное — хорошо провести предсезонку и как следует подготовиться ко встрече со «Спартаком». Это будет совершенно особенный для нас матч», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

Напомним, Матео Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 9 млн.

В первом матче чемпионата России после завершения зимней паузы «Зенит» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 2 марта в 19:30.