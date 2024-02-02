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«Главное — это спокойствие». Кассьерра — о причинах продления контракта с «Зенитом»

«Главное — это спокойствие». Кассьерра — о причинах продления контракта с «Зенитом»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, чем он руководствовался, принимая решение пролонгировать трудовое соглашение с санкт-петербургским клубом до конца сезона-2026/2027.

«Я считаю, что ещё достаточно молод. Когда я принял решение приехать сюда в Россию, то с первого дня чувствовал себя очень комфортно. И провёл тут уже почти три года. Самое главное для меня — поскольку у меня есть семья, есть сын — это спокойствие. И мы принимали это решение вместе с семьёй, потому что именно они во всём оказывают мне безусловную поддержку. И самое главное — я очень доволен тем, что подписал новый контракт», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 9 млн.

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