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Защитник сборной Марокко Аттийят-аллах станет игроком «Сочи» — источник

Защитник сборной Марокко Аттийят-аллах станет игроком «Сочи» — источник
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«Сочи» подпишет контракт с 28-летним левым защитником сборной Марокко и «Видада» Яхья Аттийят-аллахом. Об этом сообщает Soccer212 в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, российский клуб заплатит за футболиста € 500 тыс.

Напомним, в нынешнем сезоне левый защитник «Видада» принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Аттийят-аллах дебютировал в составе сборной Марокко 29 марта 2022 года. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах. В частности, он сыграл во всех матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре, на котором марокканская национальная команда дошла до 1/2 финала.

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