«Коринтианс» предложит игроков «Зениту» для обмена на Клаудиньо — Хорхе Никола

«Коринтианс» планирует провести финансовую операцию по переходу полузащитника «Зенита» Клаудиньо, предложив своих игроков для обмена. Об этом сообщил журналист Хорхе Никола на в видео на YouTube-канале.

Отмечается, что подобная сделка была совершена при переходе Юри Алберто.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб уже начал переговоры с сине-бело-голубыми о переходе Клаудиньо, а также наладил контакт с агентом футболиста.

27-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету полузащитника шесть игр и один гол в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.