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«Фенербахче» не отпустит Кахведжи, которым интересуется ЦСКА, менее чем за € 20 млн

«Фенербахче» не отпустит Кахведжи, которым интересуется ЦСКА, менее чем за € 20 млн
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В турецком «Фенербахче» не будут рассматривать трансфер полузащитника Ирфана Кахведжи менее чем за € 20 млн. Об этом сообщил Yeni Safak.

Отмечается, что клуб не планирует расставаться с игроком зимой. Ранее сообщалось, что московский ЦСКА заинтересован в переходе турецкого футболиста.

За «Фенербахче» 28-летний Ирфан Кахведжи выступает с 2021 года. В текущем сезоне турецкой Суперлиги он провёл 21 матч, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Также на его счету 11 игр, четыре забитых мяча и два ассиста в Лиге конференций УЕФА. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кахведжи в € 9 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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