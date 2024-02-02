«Фенербахче» не отпустит Кахведжи, которым интересуется ЦСКА, менее чем за € 20 млн

В турецком «Фенербахче» не будут рассматривать трансфер полузащитника Ирфана Кахведжи менее чем за € 20 млн. Об этом сообщил Yeni Safak.

Отмечается, что клуб не планирует расставаться с игроком зимой. Ранее сообщалось, что московский ЦСКА заинтересован в переходе турецкого футболиста.

За «Фенербахче» 28-летний Ирфан Кахведжи выступает с 2021 года. В текущем сезоне турецкой Суперлиги он провёл 21 матч, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Также на его счету 11 игр, четыре забитых мяча и два ассиста в Лиге конференций УЕФА. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кахведжи в € 9 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.