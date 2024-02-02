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Игрок «Баварии» де Лигт отклонил предложение «ПСЖ» в январское трансферное окно

Игрок «Баварии» де Лигт отклонил предложение «ПСЖ» в январское трансферное окно
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В период открытия январского трансферного окна «ПСЖ» предпринял несколько попыток для того, чтобы подписать центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта, однако футболист мюнхенского клуба отклонил все предложения французского гранда. Об этом сообщает L’Équipe.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» также не намерена расставаться с 24-летним защитником. Это подтвердил главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель, который заявил, что «Бавария» рассчитывает на де Лигта в будущем.

Напомним, де Лигт выступает за «Баварию» с 2022 года. За этот период он принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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