Хави: Левандовски? С возрастом искра угасает, но он открыт для улучшений

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем каталонского клуба Роберте Левандовски, который в нынешнем сезоне подвергается критике за низкую результативность.

«Левандовски — образцовый игрок. Он здорово тренируется, спрашивает меня, чем он может помочь. Он сказал, что хорошо чувствует физически, поэтому мы должны помогать ему. Наша задача — снабжать его мячами. С возрастом искра угасает, поэтому приходится перестраивать своё мышление. Он открыт для улучшений», — приводит слова Хави Sport.es.

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Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Левандовски составляет € 20 млн.