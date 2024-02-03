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Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Хайденхайм» в 20-м туре Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Хайденхайм» в 20-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце. В качестве главного судьи встречи выступил Бастиан Данкерт. Матч завершился со счётом 0:0.

На 26-й минуте нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален забил гол, который был отменён из-за офсайда.

После 20 туров чемпионата Германии «Хайденхайм» набрал 24 очка и на текущий момент занимает 10-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Бундеслиге «Боруссия» заработала 37 очков и располагается на четвёртой строчке, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 12 очков.

В нынешнем сезоне команды встречались в 3-м туре немецкого чемпионата. В той встрече «Боруссия» и «Хайденхайм» сыграли вничью со счётом 2:2.

Германия - Бундеслига . 20-й тур
02 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
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