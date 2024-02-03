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«Лечче» прервал неудачную серию, вырвав победу у «Фиорентины» в добавленное время

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. «Лечче» одержал победу со счётом 3:2.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Лечче» Реми Уден. На 50-й минуте ответный мяч «Фиорентины» забил полузащитник Роландо Мандрагора. На 67-й минуте нападающий Лукас Бельтран вывел гостей вперёд. На 90-й минуте форвард «Лечче» Роберто Пикколи сравнял счёт. Через две минуты победу хозяевам принёс защитник Патрик Доргу.

«Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка после 22 матчей. «Лечче» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (54).