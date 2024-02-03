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Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Страсбург» в матче Лиги 1

Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Страсбург» в матче Лиги 1
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Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:1.

На седьмой минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. На 32-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт с передачи Марко Асенсио. На 49-й минуте второй мяч «ПСЖ» забил Марко Асенсио. Ему ассистировал Килиан Мбаппе. На 68-й минуте нападающий Дилан Баква с передачи Габриэла Анжело отыграл один мяч «Страсбурга».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 20 матчей. «Страсбург» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» (47).

Франция - Лига 1 . 20-й тур
02 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 31'     0:2 Асенсио – 49'     1:2 Баква – 68'    
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