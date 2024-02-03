Обляков оценил размен Фернандеса на Кругового между ЦСКА и «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил переход защитника санкт-петербургского «Зенита» Данила Кругового в московский клуб.

«В чью пользу размен Кругового на Марио? Я уверен, что в пользу ЦСКА. Марио почти 34, Кругу будет 26. Я знаю его качества: это топ-игрок», — приводит слова Облякова Sports.ru.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В нынешнем сезоне Данил сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2 млн.

Круговой выложил видео с игроками ЦСКА после перехода: