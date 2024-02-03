Экс-игрок «МЮ» Андерсон высказался о влиянии социальных сетей на своё поколение игроков

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон поделился мнением, о возможном влиянии социальных сетей на своё поколение игроков.

«У нас в своё время был красивый футболист, страшненький футболист, распутный футболист. Смесь чемпионов.

В то время у нас даже не было социальных сетей, а если бы были, нам был бы конец, потому что мы столько дерьма творили. Но мы всё решали внутри клуба и команды», – приводит слова Андерсона Globo Esporte.

Отметим, бразильский хавбек перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2007 году. В общей сложности игрок провёл в составе «красных дьяволов» 181 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Вместе с английской клубом Андерсон выиграл Лигу чемпионов в 2008 году.

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